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10:37 12.03.2025

Військова служба правопорядку проводить внутрішню перевірку після затримання співробітника на хабарі

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Військова служба правопорядку проводить внутрішню перевірку після затримання співробітника на хабарі

Після затримання начальника групи охорони та патрульно-постової служби одного з органів управління Військової служби правопорядку (ВСП) на хабарі за ухилення від служби військовозобов'язаних ВСП проводить внутрішню перевірку та всебічно сприяє слідству Державного бюро розслідувань, повідомляють у ВСП ЗСУ.

"У Запоріжжі працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали під час отримання хабаря начальника групи охорони та патрульно-постової служби одного з органів управління ВСП. Він пропонував військовозобов’язаним послуги з ухилення від служби посилаючись на зв’язки в одному з ТЦК та надавав "консультації" з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни", - нагадує ВСП в своєму повідомленні на сторінці у Фейсбуці.

Фігуранта затримали після передачі йому $4 тис. від одного з так званих "клієнтів". Встановлюється причетність працівників ТЦК та повне коло осіб, які могли скористатися "послугами".

"З метою реагування на зазначений факт та з’ясування причетності інших посадових осіб зонального відділу до можливої протиправної діяльності, командуванням Військової служби правопорядку у Збройних Силах України прийнято рішення на проведення внутрішньої перевірки", – наголошують у ВСП.

Разом з цим в повідомленні зазначається, що Військова служба правопорядку у Збройних Силах України всебічно співпрацює зі слідством та зацікавлена в проведенні об’єктивного та справедливого досудового розслідування, а також встановлення та притягнення всіх винних посадових осіб до відповідальності.

У ВСП ЗСУ називають цей випадок ганебним та запевняють, що заходи з очищення ВСП триватимуть і надалі.

Теги: #перевірка #хабарі #всп_зсу

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