ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

Державне бюро розслідувань (ДБР) у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) "Мідас", повідомила радниця з комунікацій відомства Тетяна Сапьян.

"ДБР вже має перші результати перевірки інформації, яка з’явилася у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП. Вони будуть оприлюднені та повідомлені Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки", - йдеться у повідомленні на сайті ДБР у п'ятницю.

"Залишилось небагато часу і ми почуємо конкретні результати роботи. Ми зацікавлені, щоб все було максимально прозоро та професійно перевірено та оприлюднено", – цитує пресслужба ДБР Сапьян.

За її словами, у Бюро нульова толерантність до будь-яких зловживань працівників незалежно від статусу чи заслуг. Водночас за її словами, для Бюро принципово з’ясувати не чутки чи емоційні оцінки, а юридично підтверджені факти.

Тому одразу після публікації плівок так званої "справи Мідас" головне слідче управління ДБР внесло до ЄРДР відомості за ознаками можливого вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

"Наразі проведено великий комплекс роботи, у тому числі направлений запит до НАБУ щодо дозволу на допит їх підозрюваних, які на оприлюднених плівках обговорювали можливі неправомірні дії працівників ДБР", - наголошено у повідомлення відомства.

"Проводиться велика внутрішня робота для того, щоб з’ясувати усі факти й обставини і вже багато чого вдалося встановити й найближчим часом ми проінформуємо про це ТСК і суспільство. І це будуть не загальні фрази, а конкретні факти", – підкреслила Сапьян.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Як повідомив екс-глава "Укренерго" Володимир Кудрицький, в ході слухання справи у суді з’ясувалося, що Миронюк мав вплив на народних депутатів з тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, "яка не мала жодних претензій до "Енергоатома". Також Кудрицький заявляв, що Миронюк мав вплив на ДБР і йому доповідали в жовтні, ще до вручення йому підозри, про перебіг досудового розслідування у ряді кримінальних справ.