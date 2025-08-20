Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

Державне бюро розслідувань (ДБР) задокументувало понад 1 млн грн неправомірної вигоди осіб за переправлення чоловіків призовного віку через кордон, до суду направлено 171 обвинувальний акт стосовно 251 фігуранта схем для ухилянтів, повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він наголосив, що боротьба з незаконним переправленням осіб призовного віку через державний кордон є пріоритетом в роботі Бюро.

"Досить часто до таких протизаконних схем причетні працівники правоохоронних органів, місцеві чиновники, працівники ТЦК та СП", - зазначив Сухачов.

За його словами, йдеться не лише про кримінальні оборудки, а про явище, яке безпосередньо підриває обороноздатність країни.

"Заробляти на війні, допомагаючи чоловікам ухилятися від мобілізації або нелегально залишати територію України, абсолютно неприпустимо. Це прямий удар по державі й по тих, хто щодня боронить її на фронті. Кожен, хто організовує чи сприяє таким оборудкам, має усвідомлювати: покарання буде невідворотним", - наголосив директор ДБР.

Сухачов повідомив, що загалом з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України ДБР розслідувало понад 570 проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через кордон.

"Наразі працівники ДБР вже направили до суду 171 обвинувальний акт щодо 251 особи. У ході цих розслідувань задокументовано понад 1 млн грн неправомірної вигоди, а на майно фігурантів накладено арешт на понад 58 млн грн", - поінформував Сухачов.

Він уточнив, що йдеться не лише про поодинокі випадки, а й про масштабні схеми.

"Ми активно взаємодіємо у цьому питанні зі Службою безпеки України, Національною поліцією, Держприкордонслужбою та у чіткій координації з Офісом генерального прокурора. Намагаємося ефективно протидіяти цьому явищу в усіх регіонах країни", - підсумував директор ДБР.