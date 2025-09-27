Бойовий офіцер Погребиський: Британія визнала діяльність Волошина шкідливою, а мене 6-й рік судять за напад на нього

Фото: https://www.facebook.com/pogrebiskij

Військовослужбовець, депутат Київської міської ради від "Європейської солідарності" Олександр Погребиський нагадав, що вже шостий рік проходить фігурантом у справі про напад на екснардепа фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олега Волошина, у зв'язку із зізнанням британського ексдепутата Європарламенту Натана Гілла в отриманні через Волошина хабарів за проросійську позицію.

"Британія визнала діяльність нардепа ОПЗЖ Волошина шкідливою для своєї країни, а мене 6-рік судять в Україні за напад на державного діяча Волошина… Четвертий рік я бойовий офіцер захищаю державу від росіян, та захищаюсь від влади в судах!", - написав Погребиський у Facebook.

Він нагадав, що Волошин завчасно перед повномасштабним вторгненням РФ втік в Білорусь.

"Мені інкримінують напад на державного діяча і просять до семи років в'язниці. Шість років я вже захищаю себе в судах… і захищаю вас на фронті. Мені просто цікаво, скільки буде знущатись влада з мене? Бо вже чотири роки я і служу, і захищаю сам себе. Нажаль, живемо в таких реаліях. Але я продовжую просити вас ніколи в житті не здаватися – ми обов'язково переможемо", - сказав Погребиський у своєму відеозверненні.

Як повідомлялося, 17 липня 2020 року Волошин, виступаючи з трибуни Верховної із приводу голосування за постанову про нелегітимність голосування за поправки до Конституції РФ в окупованому Криму (№3736) сказав: "Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують, яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання (урочисте засідання ВР з приводу 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України - ІФ-У), тому що нічого відзначати".

Після цього 21 липня близько полудня біля Верховної Ради на вулиці Грушевського в Києві невідомі облили Волошина рідиною зеленого кольору. Правоохоронці затримали двох осіб, зокрема і на той час ветерана АТО/ООС і громадського активіста Олександра Погребиського, проте свідчення того, що саме він облив Волошина "зеленкою", так і не були надані, сам він теж відкинув звинувачення. "З мого боку не було абсолютно жодних дій, у яких мене можна звинувачувати… Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то можливо ці люди, які таким чином намагалися його виховати, не робили цих речей", – сказав тоді Погребиський.

23 липня Печерський районний суд Києва відпустив його під особисте зобов'язання і поруку народних депутатів від фракції "Європейська солідарність". Лідер політсили, народний депутат Петро Порошенко після засідання суду заявив, що держава не має права кидати своїх захисників напризволяще під вогнем агресора.

Відтоді протягом понад п'яти років розгляд справи щодо Погребиського затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

24 лютого 2022 року Погребиський долучився до організації батальйону тероборони, брав участь у захисті столиці та евакуації мешканців Ірпеня, одним з перших увійшов до звільненої від окупантів Бучі, потім продовжив службу у 46-й бригаді Десантно-штурмових військ, яка брала участь в боях за звільнення Херсонської області та на Донбасі в районі Бахмута і захищала Соледар. У боях отримав контузії і поранення. З 1 серпня 2024 року Погребиський став командиром батальйону безпілотних систем КАРА 53-ї ОМБр, а в грудні був нагороджений Срібним хрестом. З січня 2025 року виконує завдання на інших напрямках.

Як повідомило агентство Reuters, ексдепутат Європейського парламенту та екслідер партії Reform UK в Уельсі (Велика Британія) Натан Гілл визнав себе винним у восьми епізодах хабарництва за просування проросійської позиції в Європарламенті. У цій справі фігурує також і Волошин.