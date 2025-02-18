Пропозиція Трампа включає поетапно припинення вогню, вибори та підписання остаточної угоди – депутат Європарламенту

Пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання розв’язаної Росією війни проти України складається з трьох етапів: 1) припинення вогню, 2) вибори в Україні, 3) підписання остаточної угоди, написав депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія Союз 90/Зелені) в X у вівторок із посиланням на власні джерела.

"Це повне виконання всіх бажань Путіна. Особливо частина виборів – це подарунок Трампа Путіну. Путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України. І мріє здобути проросійського кандидата після виснажливої війни", – вважає євродепутат.

На його думку, для Трампа також було б зручно отримати президента, який був би настільки слабким, щоб погодитися на здачу всіх українських ресурсів.

"Нам, європейцям, має бути цілком зрозуміло, що вибори ПОВИННІ відбутися ПІСЛЯ фінального етапу. А не до нього. Також тому, що фінальна угода не може бути результатом проросійського кандидата, можливо обраного на етапі 2)", – підкреслив Лагодинський.

Як повідомлялося, після телефонної розмови Трампа та Путіна минулого тижня у цей вівторок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) розпочалися переговори офіційних осіб США та Росії без участі представників України та Європи.