Інтерфакс-Україна
Події
19:21 22.09.2025

Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

1 хв читати
Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили київську суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, повідомила пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи. Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже $1 млн, а кінцева вартість становила близько $900 тис. (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання)", йдеться у повідомленні НАБУ у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що крім того, суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 рр, а саме занизила їх вартість на понад 16 млн грн.

Зазначається, що досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників.

 

Теги: #київ #суддя #збагачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 22.09.2025
Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

08:42 21.09.2025
Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

18:43 19.09.2025
Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

16:31 19.09.2025
У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

15:34 19.09.2025
Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

13:17 19.09.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва

Глава МЗС Литви прибув до Києва

09:16 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

08:55 19.09.2025
У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

08:07 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

02:00 19.09.2025
У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації – Єрмак

Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

Дві людини постраждали через ракетну атаку РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Сибіга запропонував Оману відігравати роль у мирному процесі та запросив оманського колегу відвідати Україну

Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії військові кораблі ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА