Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили київську суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, повідомила пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи. Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже $1 млн, а кінцева вартість становила близько $900 тис. (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання)", йдеться у повідомленні НАБУ у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що крім того, суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 рр, а саме занизила їх вартість на понад 16 млн грн.

Зазначається, що досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося за оперативним супроводом її співробітників.