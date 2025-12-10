Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

З плану з 20-ти пунктів розвивається ще два документи, один - безпековий, щодо гарантій безпеки, другий - економічний, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З цього документу ми розвиваємо ще два документи, щонайменше два документи.

І перший з них – безпековий, про гаранті безпеки для України зі Сполученими Штатами Америки. Також економічний, про відбудову та спільні інвестиції", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він повідомив, що сьогодні команди України та США працювали над економічним документом.

"І разом зі мною з української сторони були українські урядовці. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, віце-прем'єр Качка, міністри Сибіга та Соболєв, перший заступник Міністерства закордонних справ Кислиця.

Також в усіх дискусіях представлені наші захисники", - зазначив Зеленський.

Він анонсував план економічних заходів, і повідомив про участь Європи у відбудові.

"Найближчим часом ми плануємо роботу щодо двох інших документів", - додав президент.