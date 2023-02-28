Маск повернувся на перше місце в списку найбагатших людей світу на тлі підйому ціни акцій Tesla

Ілон Маск повернув собі перше місце в списку найзаможніших людей світу слідом за підйомом вартості акцій Tesla Inc.

Отже, Маск знову обійшов французького мільярдера Бернара Арно, який випереджав його в цьому списку протягом двох місяців, зазначає Bloomberg.

Папери Tesla подорожчали майже на 70% із початку поточного року, у понеділок їхня вартість збільшилася на 5,5%, до $207,63. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Маска, що становили на початок 2023 року $137 млрд, збільшилися до $187,1 млрд.

Статки Арно, який контролює виробника товарів класу "люкс" LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton, становлять $185,3 млрд.