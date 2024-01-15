Економіка

16:58 15.01.2024

П'ять найбагатших людей світу стали вдвічі багатшими з 2020 р., 5 млрд людей збідніли - Oxfam

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П'ять найбагатших людей світу стали вдвічі багатшими з 2020 р., 5 млрд людей збідніли - Oxfam

Сумарний добробут п'яти найзабезпеченіших людей світу збільшився більше ніж удвічі (на 114%) з 2020 року, тоді як статки майже 5 млрд людей скоротилися за цей період, ідеться в доповіді благодійної організації Oxfam.

Якщо поточна тенденція триватиме, найближчим десятиліттям у світі з'явиться перший доларовий трильйонер, а для викорінення бідності знадобиться 229 років.

Сім із десяти найбільших компаній світу мають мільярдера як CEO або ключового акціонера, наголошується в доповіді, публікація якої традиційно приурочена до Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Капіталізація таких компаній становить $10,2 трлн - це більше, ніж сукупний ВВП усіх країн Африки та Латинської Америки.

"Розпочинається десятиліття нерівності, коли мільярди людей зазнають труднощів через пандемію, інфляцію та війну, тоді як статки мільярдерів активно зростають, - заявив тимчасовий виконувач обов'язків виконавчого директора Oxfam Амітаб Бехар. - Ні в кого не має бути мільярда доларів".

Статки всіх мільярдерів світу за останні три роки збільшилися на $3,3 трлн, а темпи приросту втричі обганяли інфляцію. Водночас підвищення зарплат майже 800 млн співробітників у всьому світі було нижчим за темпи зростання споживчих цін.

Багато в чому це пов'язано з тим фактом, що 1% найбагатших людей світу володіє 43% фінансових активів. На Близькому Сході ця частка сягає 48%, в Азії - 50%, в Європі - 47%.

Схожа картина спостерігається в корпоративному сегменті. Півтори сотні найбільших компаній світу за 12 місяців до кінця червня 2023 року отримали $1,8 трлн чистого прибутку, що на 52% вище за середній показник у 2018-2021 роках, пише Oxfam. Водночас 82% чистого прибутку, отриманого 96 провідними фірмами, було виплачено багатим акціонерам.

Ставка податку на корпоративний прибуток впала приблизно на третину за останні десятиліття, водночас компанії активно нарощують свою присутність у таких секторах, як освіта та водопостачання.

"Влада може обмежити владу корпорацій і нерівність, зробивши ринок більш справедливим і вільним від контролю з боку мільярдерів. Уряди мають втрутитися й усунути монополії, дати більше влади робітникам, обкласти податками величезні корпоративні прибутки і, головне, інвестувати в нове покоління суспільних благ і послуг", - заявив Бехар.

Oxfam закликала уряди зміцнити позиції держави в боротьбі з проявами надмірного впливу корпорацій, забезпечивши загальний доступ до освіти та охорони здоров'я. Також організація закликає до дроблення компаній-монополістів, демократизації патентного законодавства, обмеження зарплат керівників компаній і підвищення податків на надбагатих громадян.

Теги: #статки #oxfam #багатії

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