Інтерфакс-Україна
Економіка
14:56 17.07.2025

Сінгапур знову визнано найдорожчим містом світу для багатих жителів

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Сінгапур знову визнано найдорожчим містом світу для багатих жителів

Сінгапур третій рік поспіль став найдорожчим містом світу для проживання заможних людей, ідеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer.

Друге місце в рейтингу посів Лондон, третє - Гонконг. До п'ятірки найдорожчих мегаполісів також увійшли Монако і Цюріх, ненабагато від них відстали Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж і Мілан.

Для розрахунку використовували індекс цін на 20 товарів і послуг, якими користуються багаті громадяни, включно з дорогими автомобілями, ювелірними виробами, послугами адвокатів і навчанням у приватних школах. Також брали до уваги опитування 360 доларових мільйонерів.

Julius Baer зазначає, що ціни на люксові товари та послуги зазвичай зростають удвічі швидше за загальну інфляцію. Зокрема, польоти бізнес-класом за останній рік подорожчали на 18,2%.

Аналітики банку також зазначили, що в трійці найдорожчих міст світу для заможних громадян опинилися одразу два азійських міста - Сінгапур і Гонконг.

Теги: #місто #багатії #сінгапур

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