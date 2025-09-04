Інтерфакс-Україна
10:29 04.09.2025

УЧХ отримав відзнаку "Друг Сінгапурського Червоного Хреста"

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/DotsenkoMaksym

Український Червоний Хрест (УЧХ) отримав відзнаку у Сінгапурі.

"Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко отримав почесну відзнаку - премію "Друг Сінгапурського Червоного Хреста". Нагороду вручив президент Сінгапуру та покровитель Сінгапурського Червоного Хреста Тарман Шанмугаратнам", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

За словами Доценка, ця нагорода - не лише оцінка роботи УЧХ, а й визнання підтримки та солідарності міжнародної гуманітарної спільноти з Україною.

"Дякую кожному волонтеру та співробітнику Українського Червоного Хреста - ця відзнака належить усім нам," - підкреслив Доценко.

 

