УЧХ отримав відзнаку "Друг Сінгапурського Червоного Хреста"

Фото: https://www.facebook.com/DotsenkoMaksym

Український Червоний Хрест (УЧХ) отримав відзнаку у Сінгапурі.

"Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко отримав почесну відзнаку - премію "Друг Сінгапурського Червоного Хреста". Нагороду вручив президент Сінгапуру та покровитель Сінгапурського Червоного Хреста Тарман Шанмугаратнам", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

За словами Доценка, ця нагорода - не лише оцінка роботи УЧХ, а й визнання підтримки та солідарності міжнародної гуманітарної спільноти з Україною.

"Дякую кожному волонтеру та співробітнику Українського Червоного Хреста - ця відзнака належить усім нам," - підкреслив Доценко.