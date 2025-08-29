Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) взяли участь у гуманітарній конференції в Сінгапурі.

“Генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко та заступник генерального директора Ілля Клецьковський… взяли участь у 10-й Сінгапурській гуманітарній конференції, яка зібрала представників гуманітарних організацій, науковців, урядових структур і громадського сектору”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Доценко та Клецьковський поінформували міжнародну спільноту про гуманітарну ситуацію в Україні та виклики, з якими щодня стикається українське суспільство, про постійні обстріли українських міст, зокрема про масовану російську ракетно-дронову атаку на Київ 28 серпня. Вони також розповіли про діяльність УЧХ під час повномасштабної війни, про результати роботи та досягнення організації.

В УЧХ зазначили, що обговорення на конференції стали ще одним кроком до налагодження міжнародного діалогу та обміну досвідом у сфері гуманітарного реагування.