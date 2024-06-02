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14:45 02.06.2024

Зеленський запросив прем'єра Сінгапуру на Саміт миру

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Зеленський запросив прем'єра Сінгапуру на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом у неділю в Сінгапурі та запросив узяти участь у Саміті миру в червні.

Як повідомляє пресслужба президента, глава Української держави високо оцінив послідовну та рішучу підтримку територіальної цілісності й суверенітету України з боку Сінгапуру, допомогу в подоланні гуманітарних наслідків повномасштабного російського вторгнення та запроваджені санкції.

Під час зустрічі обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру. Зеленський розповів про українське бачення результатів Саміту та запросив прем'єр-міністра Сінгапуру особисто взяти в ньому участь.

Президент України наголосив, що дуже важливою є максимальна єдність і долучення до Саміту всіх держав, які прагнуть сталого, справедливого миру, що ґрунтується на принципах ООН і міжнародному праві.

Зеленський і Вонг окремо приділили увагу розширенню українсько-сінгапурської співпраці в економічній сфері. Зокрема, йшлося про перспективи розширення торгівлі, збільшення експорту аграрної продукції.

Теги: #саміт_миру #сінгапур

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