Зеленський привітав Вонга із перемогою його на виборах у Сінгапурі

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Лоуренса Вонга із перемогою його Партії народної дії на загальних виборах 2025 року в Сінгапурі.

"Щирі вітання прем’єр-міністру Лоуренсу Вонгу, який привів Партію народної дії до успіху на загальних виборах 2025 року в Сінгапурі. Це потужний вотум довіри від народу. Ціную позицію Сінгапуру щодо дотримання норм міжнародного права та сподіваюся на зміцнення співпраці між Україною та Сінгапуром", - написав Зеленський у мережі Х у неділю.