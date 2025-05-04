Інтерфакс-Україна
Події
13:34 04.05.2025

Зеленський привітав Вонга із перемогою його на виборах у Сінгапурі

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Зеленський привітав Вонга із перемогою його на виборах у Сінгапурі
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Лоуренса Вонга із перемогою його Партії народної дії на загальних виборах 2025 року в Сінгапурі.

"Щирі вітання прем’єр-міністру Лоуренсу Вонгу, який привів Партію народної дії до успіху на загальних виборах 2025 року в Сінгапурі. Це потужний вотум довіри від народу. Ціную позицію Сінгапуру щодо дотримання норм міжнародного права та сподіваюся на зміцнення співпраці між Україною та Сінгапуром", - написав Зеленський у мережі Х у неділю.

Теги: #вонг #сінгапур #зеленський

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