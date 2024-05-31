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15:27 31.05.2024

Зеленський візьме участь у конференції з безпеки в Сінгапурі - ЗМІ

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Зеленський візьме участь у конференції з безпеки в Сінгапурі - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, як очікують, візьме участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі цими вихідними, повідомляє Reuters у п'ятницю з посиланням на власні джерела.

"Очікується, що безпекова допомога Україні стане одним із ключових питань, обговорюваних на конференції цього року, головній азійській конференції з безпеки. Серед присутніх - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Донг Цзюнь. Два джерела повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу. Усі джерела відмовилися назватися через делікатність питання", - зазначено в повідомленні.

Посольство України в Сінгапурі не відповіло на запит Reuters про коментарі. Офіс Зеленського в Києві не відразу відповів на прохання про коментарі.

Із 2022 року на безпекових конференціях у Сінгапурі не було російської делегації.

Зеленський, який наразі перебуває у Швеції, заявив у середу, що Росія все ще намагається зірвати Саміт миру, присвячений вторгненню, наступного місяця, і що вона чинить тиск на країни, щоб вони трималися подалі від зустрічі.

Зеленський хоче, щоб мирний саміт, запланований на 15-16 червня у Швейцарії, створив фронт на підтримку виведення російських військ і відновлення кордонів України 1991 року.

"Діалог Шангрі-Ла", який щорічно проводить у Сінгапурі Міжнародний інститут стратегічних досліджень протягом останніх 21 року, завершується 2 червня.

Теги: #сінгапур #конференція #зеленський

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