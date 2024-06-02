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13:15 02.06.2024

Президенти України та Сінгапуру обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин

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Президенти України та Сінгапуру обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин

Під час свого візиту до Сінгапуру президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом, під час якої лідери обговорили перспективи поглиблення українсько-сінгапурських відносин.

"Глава української держави подякував за чітку позицію Сінгапуру щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ і надану гуманітарну допомогу", - повідомляє пресслужба президента.

Зеленський також поінформував співрозмовника про підготовку до інавгураційного Глобального саміту миру. Як повідомляє пресслужба, глава української держави наголосив на "важливості представництва всіх континентів, участі всіх країн, які поважають міжнародне право та прагнуть відновлення справедливого, всеосяжного та довготривалого миру".

Окрім цього, Зеленський подякував Сінгапуру за сприяння в розвитку людського потенціалу та можливостей сектору державних послуг в Україні.

Окремо президент відзначив зацікавленість української сторони у виведенні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії на новий рівень.

Теги: #україна #сінгапур

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