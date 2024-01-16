Політика

18:15 16.01.2024

Зеленський: Україна зацікавлена в розвитку зв'язків із Сінгапуром та іншими країнами регіону

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Зеленський: Україна зацікавлена в розвитку зв'язків із Сінгапуром та іншими країнами регіону

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом, на якій запросив Сінгапур приєднатися до Формули миру і підготовки до Глобального саміту миру, повідомив глава Української держави.

"Перша зустріч із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом. Вдячний Сінгапуру за гуманітарну допомогу Україні, а також за підтримку санкцій і резолюцій ООН", - написав Зеленський у соціальній мережі Х у вівторок увечері.

Зеленський також повідомив, що запросив Сінгапур "приєднатися до Формули миру і підготовки до Глобального саміту миру".

"Ми обговорили перспективні сфери співпраці, як-от кібербезпека та сільське господарство. Я наголосив, що Україна успішно захищає вільне судноплавство в Чорному морі, що дає нам змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки", - написав президент.

"Україна зацікавлена в розвитку зв'язків із Сінгапуром та іншими країнами регіону", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #сінгапур #зеленський

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