Інтерфакс-Україна
Події
14:06 06.08.2025

Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

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Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст
Фото: Київська ОВА

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді віднести селище Бородянка (Бучанський р-н Київської обл.) до категорії міст.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, схвалено проєкт постанови Верховної Ради "Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст".

 

Теги: #кабмін #місто #бородянка

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