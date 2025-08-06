14:06 06.08.2025
Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст
Фото: Київська ОВА
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді віднести селище Бородянка (Бучанський р-н Київської обл.) до категорії міст.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.
Зокрема, схвалено проєкт постанови Верховної Ради "Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст".