Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

Фото: Київська ОВА

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді віднести селище Бородянка (Бучанський р-н Київської обл.) до категорії міст.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, схвалено проєкт постанови Верховної Ради "Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст".