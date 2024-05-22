Кількість постраждалих від сильної турбулентності в літаку Singapore Airlines збільшилася до 71 людини, одна людина загинула

Сильна турбулентність призвела до того, що одна людина загинула, ще 71 постраждала на борту літака Singapore Airlines, повідомляє CNN.

Загиблим виявився 73-річний британець.

"Попереднє розслідування показує, що у загиблого було хворе серце", - заявив у вівторок генеральний директор міжнародного аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку Кіттіпонг Кіттікачорн, додавши, що процес розтину ще триває.

Кіттікачорн, який оглядав літак, розповів CNN, що йому повідомили про аварійну посадку за 10 хвилин до приземлення. Він також повідомив, що кілька пасажирів дістали переломів рук, але більшість травм - це порізи та забої.

Декількох поранених пасажирів відправили до довколишньої лікарні Самітівдж Срінакарін. У повідомленні лікарні йдеться, що щонайменше 71 людина дістала поранення, зокрема громадяни Малайзії, Великої Британії, Нової Зеландії, Іспанії, США та Ірландії. Також повідомляється, що шестеро осіб дістали важких поранень.

FlightRadar24 повідомив у своєму блозі, що, згідно з його даними, в цей час "борт зіткнувся зі швидкою зміною вертикальної швидкості, що відповідає раптовій турбулентності". Дані показують, що борт змінив курс приблизно через 14 хвилин. Авіакомпанія заявила: "Пілот оголосив про надзвичайну медичну ситуацію і перенаправив літак до Бангкока".

Згідно з аналізом CNN Weather, рейс, імовірно, зіткнувся з грозами, що швидко розвиваються, над південною частиною М'янми у вівторок, у той час, коли повідомлялося про сильну турбулентність.

Рейс Singapore Airlines SQ321 виконувався за маршрутом Лондон-Сінгапур. Літак Boeing 777-300ER потрапив у сильну турбулентність, після чого змінив маршрут і попрямував до Бангкока, де здійснив екстрену посадку. На борту перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу.