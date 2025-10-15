Інтерфакс-Україна
21:42 15.10.2025

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

На зворотному шляху до США літак міністра війни Піта Гегсета здійснив екстрену посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі, повідомив речник Пентагону Шон Парнелл.

"На зворотному шляху до Сполучених Штатів із засідання міністрів оборони НАТО літак військового міністра Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину на лобовому склі", - написав він у соцмережі Х.

За словами речника, літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включно з міністром Гегсетом, у безпеці.

Сам Гегсет зазначив, що "все добре" і що "місія триває".

 

 

