13:46 22.10.2025

Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

Український урядовий борт Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise об 13:38 за Києвом здійснив посадку в міжнародному аеропорту Linköping (LPI), Швеція, повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

Як відомо, президент України Володимир Зеленський у середу зустрінеться з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном (Ulf Kristersson).

Раніше повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у середу провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере (Jonas Gahr Støre) в аеропорту Осло Gardermoen (OSL), повідомив речник президента Сергій Никифоров.

