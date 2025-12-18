Український урядовий борт здійснив посадку в Польщі

Український урядовий борт Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise об 17:50 за Києвом здійснив посадку в міжнародному аеропорту Варшави (WAW, Польща), згідно з інформацією авіаресурсу "AirNav".

Ймовірно, посадка літка у аеропорту Варшави на відміну від аеропорту базування у Жешуві пов’язана з очікуваним офіційним візитом президента України Володимира Зеленського до Польщі.

Як повідомлялось, Зеленський в п’ятницю може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє польське видання PAP. Раніше повідомлялось про підготовку зустрічі Зеленсткого із президентом Польщі Каролем Навроцьким.