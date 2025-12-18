Інтерфакс-Україна
Події
18:52 18.12.2025

Український урядовий борт здійснив посадку в Польщі

1 хв читати

Український урядовий борт Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise об 17:50 за Києвом здійснив посадку в міжнародному аеропорту Варшави (WAW, Польща), згідно з інформацією авіаресурсу "AirNav".

Ймовірно, посадка літка у аеропорту Варшави на відміну від аеропорту базування у Жешуві пов’язана з очікуваним офіційним візитом президента України Володимира Зеленського до Польщі.

Як повідомлялось, Зеленський в п’ятницю може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє польське видання PAP. Раніше повідомлялось про підготовку зустрічі Зеленсткого із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

 

Теги: #борт #урядовий #варшава

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 18.11.2025
Робота таксистом у Варшаві з DIUR INVEST - стабільний заробіток та безпечний старт

Робота таксистом у Варшаві з DIUR INVEST - стабільний заробіток та безпечний старт

12:17 17.11.2025
Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

18:26 30.10.2025
Потяг №68/67 Варшава-Київ у четвер курсуватиме з додатковою пересадкою з технічних причин – УЗ

Потяг №68/67 Варшава-Київ у четвер курсуватиме з додатковою пересадкою з технічних причин – УЗ

13:46 22.10.2025
Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

11:46 13.08.2025
Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

14:14 02.08.2024
Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво в галузі урядового зв'язку

Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво в галузі урядового зв'язку

21:31 29.12.2019
Літак зі звільненими з ОРДЛО українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль"

Літак зі звільненими з ОРДЛО українцями приземлився в аеропорту "Бориспіль"

20:35 29.12.2019
Борт зі звільненими з ОРДЛО українцями вилітає з аеродрому Чугуєва в "Бориспіль"

Борт зі звільненими з ОРДЛО українцями вилітає з аеродрому Чугуєва в "Бориспіль"

19:13 19.01.2014
У Києві доступ до урядового кварталу з усіх вулиць перекрили правоохоронці

У Києві доступ до урядового кварталу з усіх вулиць перекрили правоохоронці

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

Сенат США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік, $400 млн передбачені для України – Стефанішина

США та Європа пропонують багаторівневі гарантії безпеки для України після війни

Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

Паліса: Проінформували представників посольств партнерів про ситуацію на фронті, стан енергетики та потреби Сил оборони

У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

Суд переніс на невизначений термін розгляд справи про розірвання договору оренди УПЦ (МП) з Києво-Печерською лаврою

Ворог ударив по цивільному авто на Одещині: загинула мати, троє дітей постраждали

Ткаченко: В Києві встановили перше мобільне укриття

Нацполіція спільно з австрійськими правоохоронцями затримала причетних до вбивства українця у Відні

"Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА