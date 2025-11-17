Поїзд "Київ-Варшава" затримується на 25хв через спробу диверсії на залізниці в Польщі - Укрзалізниця

АО "Укрзалізниця" з посиланням на польських колег повідомляє про спрацювання вибухового пристрою на ділянці колії в Польщі та затримку поїзда Київ-Варшава через це на 25 хвилин.

"Вплив на графік нашого поїзда Київ-Варшава: +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму - також за графіком", - повідомляє "Укрзалізниця" в понеділок.

Повідомляється, що рух на ділянці, де була спроба диверсії, здійснюється сусідньою колією. "Як повідомляє польська сторона, підтвердилась інформація щодо спроби диверсії на ділянці Варшава - Люблін, де спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії. Триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією", - розповіли в компанії.

Як повідомлялося, у Польщі було пошкоджено ділянку колії на лінії Демблін-Варшава, прем’єр-міністр країни Дональд Туск не виключив диверсію. За словами голови польського уряду, ніхто не постраждав, а відповідні служби проводять розслідування.