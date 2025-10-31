Інтерфакс-Україна
Події
23:41 31.10.2025

Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124 після завершення судового процесу над ним

1 хв читати

Канада має намір передати Україні великий російський вантажний літак "Антонов" Ан-124 після завершення судового процесу щодо його офіційної конфіскації, сказала міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, повідомляє Reuters.

"Літак "Антонов" є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні Росії, понесуть відповідальність, і Україна не залишиться наодинці з відновленням", – сказала Ананд на пресконференції в рамках саміту міністрів енергетики та навколишнього середовища "Великої сімки" в Торонто.

За словами міністра, уряд Канади подав до суду позов про конфіскацію літака на початку цього року: "Розплутати структуру власності літака було складно", – зазначила вона.

Міністр також повідомила, що уряд розглядає кілька варіантів передачі літака Україні, які, крім судових процедур, можуть включати законодавчий процес.

"Я скажу, що Росія повністю знищила деякі літаки "Антонов", які були в Україні на початку війни. Тож це, в певному сенсі, поповнення флоту "Антонова"", – додала Ананд.

Йдеться про літак Ан-124, зареєстрований у Росії та належний групі "Волга-Дніпро", на яку Канада наклала санкції. Літак перебуває в аеропорту Торонто Пірсон із лютого 2022 року.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-31/seized-russian-plane-bound-for-ukraine-if-canada-wins-court-case

Теги: #літак #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 31.10.2025
Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

20:45 24.10.2025
Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

13:46 22.10.2025
Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

Український урядовий борт здійснив посадку в Швеції

12:47 17.10.2025
Росіяни ймовірно збили власний літак під час атаки дронів на Крим – ВМС ЗСУ

Росіяни ймовірно збили власний літак під час атаки дронів на Крим – ВМС ЗСУ

21:42 15.10.2025
Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

11:28 15.10.2025
Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

Лондон і Оттава можуть приєднатися до плану ЄС щодо використання активів РФ – ЗМІ

08:26 01.10.2025
У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

08:00 25.09.2025
Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

15:26 24.09.2025
Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

02:23 18.09.2025
Літак Трампа ледь не зіштовхнувся з пасажирським джетом - ЗМІ

Літак Трампа ледь не зіштовхнувся з пасажирським джетом - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

ОСТАННЄ

ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

ВАКС засудив колишнього голову ДФС Насірова до шести років позбавлення волі

Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок авіаударів по Куп'янського району Харківської області

Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

МЗС України засудило удари РФ по підстанціях, важливих для електроживлення АЕС, і закликало до санкцій

Трамп заявив, що поки не задовольнив прохання Орбана про виключення Угорщини з санкцій щодо поставок нафти РФ

Європол підтвердив свою участь у спецоперації, в ході якої було викрито 654 бійці "Вагнера" і "Редута"

Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА