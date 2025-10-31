Канада планує передати Україні російський вантажний літак Ан-124 після завершення судового процесу над ним

Канада має намір передати Україні великий російський вантажний літак "Антонов" Ан-124 після завершення судового процесу щодо його офіційної конфіскації, сказала міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, повідомляє Reuters.

"Літак "Антонов" є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяє війні Росії, понесуть відповідальність, і Україна не залишиться наодинці з відновленням", – сказала Ананд на пресконференції в рамках саміту міністрів енергетики та навколишнього середовища "Великої сімки" в Торонто.

За словами міністра, уряд Канади подав до суду позов про конфіскацію літака на початку цього року: "Розплутати структуру власності літака було складно", – зазначила вона.

Міністр також повідомила, що уряд розглядає кілька варіантів передачі літака Україні, які, крім судових процедур, можуть включати законодавчий процес.

"Я скажу, що Росія повністю знищила деякі літаки "Антонов", які були в Україні на початку війни. Тож це, в певному сенсі, поповнення флоту "Антонова"", – додала Ананд.

Йдеться про літак Ан-124, зареєстрований у Росії та належний групі "Волга-Дніпро", на яку Канада наклала санкції. Літак перебуває в аеропорту Торонто Пірсон із лютого 2022 року.

