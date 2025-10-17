Росіяни ймовірно збили власний літак під час атаки дронів на Крим – ВМС ЗСУ

Російська протиповітряна оборона ймовірно збила власний військовий літак СУ-30СМ під час атаки дронів на окупований Крим вночі 17 жовтня, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Так відбивали атаки українців, що в результаті вони змогли збити власний літак сьогодні над Кримом. У Криму зараз збирають всю інформацію", – заявив Плетенчук в ефірі каналу "Апостроф".

Він додав, що не може надати подробиць, оскільки ведеться збір остаточної інформації.

Джерело: https://www.youtube.com/live/j5T-9Esw7wQ