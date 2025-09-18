Інтерфакс-Україна
02:23 18.09.2025

Літак Трампа ледь не зіштовхнувся з пасажирським джетом - ЗМІ

Літак президента США Дональда Трампа ледь не зіштовхнувся в небі Нью-Йорку з пасажирським лайнером, повідомляє Bloomberg.

"Air Force One та Spirit Flight 1300, Airbus SE A321, що прямував з Форт-Лодердейла до Бостона, летіли над Лонг-Айлендом, коли авіадиспетчер помітив, що їхні висоти схожі, а траєкторії польоту збігаються. Він неодноразово намагався попередити пілотів Spirit про необхідність змінити курс, дорікаючи їм: "Зверніть увагу!", - сказано в повідомленні.

Хоча літаки залишалися на відстані один від одного і ніколи не перевищували пороги безпеки, це привернуло увагу в соціальних мережах.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що знає про повідомлення в соціальних мережах про цей інцидент, і підтвердило, що жодних загроз безпеці не було.

"Між літаками була дотримана необхідна дистанція", - йдеться в повідомленні, надісланому електронною поштою авіаційним регулятором США.

У Spirit заявили, що під час польоту літак дотримувався процедур та інструкцій управління повітряним рухом і здійснив благополучну посадку в Бостоні. "Безпека завжди є нашим головним пріоритетом", - зазначила авіакомпанія в електронному листі.

Інформацію про зустріч із літаком Spirit вперше опублікував обліковий запис @JonNYC, а аудіозаписом поділився @thenewarea51 на X.

Трамп прибув до Лондона з державним візитом пізно у вівторок.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/close-mid-skies-encounter-with-air-force-one-draws-testy-rebuke?utm_source=chatgpt.com

Теги: #літак #трамп #конфуз

