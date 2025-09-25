Інтерфакс-Україна
Події
08:00 25.09.2025

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

1 хв читати
Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Близько 04:00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб", - зазначено в повідомленні повітряного відомства в телеграм-каналі.

 

Теги: #літак #пс_зсу #ліквідація

