Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Близько 04:00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб", - зазначено в повідомленні повітряного відомства в телеграм-каналі.