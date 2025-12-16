Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Фото: Ґвара

Ворог у ніч на 16 грудня атакував Україну 69-ма ударними БпЛА, збито/подавлено 57 безпілотників, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомляють Повітряні сили ВСУ ранком у вівторок.

"У ніч на 16 грудня (з 18.00 15 грудня) противник атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, інформують Повітряні сили.