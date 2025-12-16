Інтерфакс-Україна
Події
09:20 16.12.2025

Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ

1 хв читати
Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ
Фото: Ґвара

Ворог у ніч на 16 грудня атакував Україну 69-ма ударними БпЛА, збито/подавлено 57 безпілотників, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомляють Повітряні сили ВСУ ранком у вівторок.

"У ніч на 16 грудня (з 18.00 15 грудня) противник атакував 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, інформують Повітряні сили.

Теги: #збиття #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:57 14.12.2025
Захисники України в ніч на 14 грудня знищили або подавили 110 зі 139 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 14 грудня знищили або подавили 110 зі 139 засобів повітряного нападу росіян

08:22 03.12.2025
Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

08:59 02.12.2025
ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

09:31 30.11.2025
Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

11:47 29.11.2025
Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

08:56 27.11.2025
Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

09:18 26.11.2025
Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

10:25 25.11.2025
ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

17:41 22.11.2025
Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО

Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО

09:13 22.11.2025
Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Освітній омбудсмен Лещик: штраф за булінг має бути підвищений орієнтовно до 10 тис. грн

Освітній омбудсмен Лещик: фінансування, втрати, доступ до освіти дітей з ООП та дітей з ТОТ є проблемами, які стосуються всіх освітніх рівнів

Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки

Мерц запропонував Росії перемир’я на Різдво

Зараз з'явився шанс на справжній мирний процес для України - Мерц

ОСТАННЄ

Освітній омбудсмен Лещик: штраф за булінг має бути підвищений орієнтовно до 10 тис. грн

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Сибіга про напади на громадян України у Познані: погрози з мотивів національної нетерпимості є неприпустимими

Освітній омбудсмен Лещик: фінансування, втрати, доступ до освіти дітей з ООП та дітей з ТОТ є проблемами, які стосуються всіх освітніх рівнів

Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

У Харківській області минулої доби внаслідок обстрілів поранено трьох людей – ОВА

Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА