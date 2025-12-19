Інтерфакс-Україна
Події
08:34 19.12.2025

Захисники України в ніч на 19 грудня знищили або подавили 108 зі 160 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 19 грудня знищили або подавили 108 зі 160 засобів повітряного нападу росіян
Фото: Ґвара

Противник у ніч на 19 грудня (з 18:30 18 грудня) атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово– рф., Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #пс_зсу #зведення

