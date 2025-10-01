Інтерфакс-Україна
Події
08:26 01.10.2025

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту


У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

На авіабазі Целле в Нижній Саксонії Німкччини, минулого тижня невідомі особи здійснили обстріл транспортного літака C130 незабаром після його зльоту, повідомляє Der Spiegel.

За інформацією німецького видання, інцидент стався у п’ятницю близько 12:00, під час якого використовувалася піротехніка. Літак не постраждав, а пілоти одразу повідомили про подію диспетчерську вежу.

"Очевидно, що використана піротехніка була новорічною ракетою, йшлося про спалах світла та наступний гучний звук", — зазначили у колах Бундесверу.

"Після інциденту Бундесвер та поліція розпочали розслідування. Територію навколо авіабази прочісували патрулі та собаки для виявлення вибухівки, однак поки що результатів не отримано. Поліція Целле повідомила, що порушено провадження за статтею про небезпечне втручання у повітряний рух", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #літак #німеччина #обстріл

