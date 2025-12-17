Інтерфакс-Україна
16:53 17.12.2025

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про посилення оборонної співпраці з Німеччиною: було підписано низку нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро.

Як повідомив міністр у соцмережах, зокрема йдеться про довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot, що дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.

Також домовленості стосуються закупівлі українських БпЛА на суму 200 млн євро.

Крім того, йдеться про найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ Богдана на новому шасі Zetros загальною вартістю в 750 млн євро для нарощення артилерійських спроможностей України.

Також, як зазначив Шмигаль, реалізується спільне виробництво українських БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.

Крім того, були укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

"Завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов’язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро", - написав міністр.

Шмигаль окремо подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час "Рамштайну".

"Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та 9-ї IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку", - написав очільник відомства.

Теги: #німеччина #оборонне_співробітництво #домовленності

