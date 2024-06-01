Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла", що є ключовим майданчиком із питань безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, та проведення низки зустрічей, зокрема з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право та Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю", - написав президент у телеграм-каналі.

За словами Зеленського, відновлення справедливого миру в Україні, забезпечення глобальної продовольчої та ядерної безпеки - це завдання Глобального саміту миру в Швейцарії. "Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", - зазначив він.

Як повідомив глава держави, у Сінгапурі він проведе зустрічі з президентом цієї держави Тарманом Шанмугаратнамом і прем'єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, сінгапурськими інвесторам, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як випливає з порядку денного конференції, яка цьогоріч проводиться з 31 травня до 2 червня, виступ президента України заплановано на неділю, 2 червня.

У конференції, зокрема, візьмуть участь міністр оборони США Ллойд Остін і його китайський колега Дун Цзюнь, заступник начальника штабу оборони Франції П'єр Вандьє, міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Зеленський виступить у межах пленарного засідання, присвяченого рішенням для Глобального миру і регіональної стабільності.

За даними ЗМІ, у нинішній конференції Росія участі не братиме.

Азійський безпековий саміт "Діалог Шангрі-Ла" - це щорічний міжурядовий безпековий форум, що проводиться незалежним аналітичним центром "Міжнародний інститут стратегічних досліджень" (IISS), у якому беруть участь міністри оборони, постійні керівники міністерств та інші військові керівники 28 держав АТР. Форум отримав свою назву від готелю Шангрі-Ла (Shangri-La Hotel) у Сінгапурі, де він проводиться з 2002 року.