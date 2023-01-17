Економіка

16:27 17.01.2023

Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam

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Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam

Сумарний добробут 81 найзаможнішої людини перевищує половину сукупного світового показника, свідчить доповідь благодійної організації Oxfam.

За останні два роки 1% найбагатших людей планети збільшили свої статки на $26 трлн, причому загальносвітовий показник зріс на $42 трлн. Тобто на найзаможніших довелося дві третини зростання, тоді як 99% населення, що залишилося, в сукупності збільшили свій статок лише на $16 трлн, випливає зі звіту, представленого на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Це вказує на те, що темпи накопичення коштів найбагатшими людьми прискорилися, зазначає CNBC.

Виконавчий директор Oxfam International Габріела Бухер закликала підвищити податки для надбагатих, заявивши, що це "неодмінна умова для скорочення нерівності та відродження демократії". На її думку, зміни в податковій політиці допоможуть впоратися з кризами у всьому світі.

"Оподаткування надбагатих людей і великих корпорацій - це вихід із сьогоднішніх криз, що накладаються одна на одну. Настав час зруйнувати зручний міф про те, що зниження податків для найбагатших призводить до того, що їхнє багатство якимось чином "просочується" до всіх інших" - сказав Бухер.

На 1% найбагатших людей припадає 45,6% загальносвітових статків, на 50% з найменшими доходами – лише 0,75%, згідно з розрахунками Oxfam. За останні два роки багатство мільярдерів у середньому збільшувалося на $2,7 млрд на добу.

Верхні рівні ставок на доходи фізосіб стали нижчими і менш прогресивними, зазначається в доповіді. При цьому середня ставка податку на найбагатших в ОЕСР (включає 38 держав) знизилася з 58% 1980 року до 42% останнім часом. Для 100 країн середній показник ще нижче - близько 31%.

У результаті багато з найбагатших людей на планеті майже не сплачують податки. Наприклад, реальна податкова ставка в одного з найбагатших людей історії Ілона Маска, голови виробника електромобілів Tesla, становить 3,2%. Інша найбагатша людина – керівник Amazon.com Inc. Джефф Безос – сплачує податки за ставкою менше 1%. Тим часом один із ринкових трейдерів, з яким працює Oxfam в Уганді, Абер Крістін виплачує 40% доходів у вигляді податків.

Теги: #статки #oxfam

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