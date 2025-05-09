Білл Гейтс збирається витратити 99% своїх статків на благодійність

написав Гейтс.

Своє рішення Гейтс пояснив, зокрема, осмисленням есе Ендрю Карнегі 1889 року під назвою "Євангеліє багатства", в якому стверджується, що багаті несуть відповідальність за повернення своїх ресурсів суспільству.

"Люди багато чого скажуть про мене, коли я помру, але я твердо вирішив, що "він помер багатим" не буде одним з них. Є занадто багато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб я міг утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям", - наголосив мільярдер-філантроп.

"Точна сума залежатиме від ринків та інфляції, але я очікую, що фонд витратить понад 200 мільярдів доларів у період до 2045 року. Ця цифра включає залишок фонду та мої майбутні внески", - написав Гейтс і зазначив три ключових напрямки, в яких його фонд витрачатиме кошти:

1. Жодна мати, дитина чи немовля не помирає з причини, якій можна було запобігти.

2. Наступне покоління виростає у світі без смертельних інфекційних захворювань.

3. Сотні мільйонів людей вириваються з бідності, що ставить більше країн на шлях до процвітання.

Щодо останнього з напрямків Гейтс зазначив, що ключовою в його реалізації є освіта.

"На жаль, прогрес в освіті менш разючий, ніж у сфері охорони здоров'я — вакцини для покращення шкільної системи немає, — але покращення освіти залишається головним пріоритетом нашого фонду у Сполучених Штатах", - написав Гейтс.

Джерело: https://www.gatesnotes.com/home/home-page-topic/reader/n20-years-to-give-away-virtually-all-my-wealth