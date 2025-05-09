Інтерфакс-Україна
Події
04:24 09.05.2025

Білл Гейтс збирається витратити 99% своїх статків на благодійність

2 хв читати

написав Гейтс.

Своє рішення Гейтс пояснив, зокрема, осмисленням есе Ендрю Карнегі 1889 року під назвою "Євангеліє багатства", в якому стверджується, що багаті несуть відповідальність за повернення своїх ресурсів суспільству.

"Люди багато чого скажуть про мене, коли я помру, але я твердо вирішив, що "він помер багатим" не буде одним з них. Є занадто багато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб я міг утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям", - наголосив мільярдер-філантроп.

"Точна сума залежатиме від ринків та інфляції, але я очікую, що фонд витратить понад 200 мільярдів доларів у період до 2045 року. Ця цифра включає залишок фонду та мої майбутні внески", - написав Гейтс і зазначив три ключових напрямки, в яких його фонд витрачатиме кошти:

1. Жодна мати, дитина чи немовля не помирає з причини, якій можна було запобігти.

2. Наступне покоління виростає у світі без смертельних інфекційних захворювань.

3. Сотні мільйонів людей вириваються з бідності, що ставить більше країн на шлях до процвітання.

Щодо останнього з напрямків Гейтс зазначив, що ключовою в його реалізації є освіта.

"На жаль, прогрес в освіті менш разючий, ніж у сфері охорони здоров'я — вакцини для покращення шкільної системи немає, — але покращення освіти залишається головним пріоритетом нашого фонду у Сполучених Штатах", - написав Гейтс.

Джерело: https://www.gatesnotes.com/home/home-page-topic/reader/n20-years-to-give-away-virtually-all-my-wealth

Теги: #благодійність #статки #сша #гейтс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:43 09.05.2025
США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

США і Росія вивчають шляхи відновлення поставок російського газу до Європи – ЗМІ

00:22 09.05.2025
США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

00:05 09.05.2025
Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

23:30 08.05.2025
Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

21:47 08.05.2025
В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

В Києві відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку ГУР

15:44 09.04.2025
Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

Понад 400 осіб оформили картку благодійності УЧХ у березні

18:12 04.02.2025
Допомога дітям-сиротам загиблих Героїв об'єднує соціально-відповідальний бізнес

Допомога дітям-сиротам загиблих Героїв об'єднує соціально-відповідальний бізнес

19:25 10.12.2024
Частину новорічного бюджету 7 із 10 українців спрямують на благодійність, зокрема 91% бебі-бумерів - на ЗСУ

Частину новорічного бюджету 7 із 10 українців спрямують на благодійність, зокрема 91% бебі-бумерів - на ЗСУ

04:04 26.11.2024
Уоррен Баффет пожертвує на благодійність близько $1,2 млрд

Уоррен Баффет пожертвує на благодійність близько $1,2 млрд

09:44 11.10.2024
Arricano закликає подбати про літніх людей та долучитися до благодійної ініціативи

Arricano закликає подбати про літніх людей та долучитися до благодійної ініціативи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Новим Папою Римським став американець Роберт Прево, він отримав ім’я Лева XIV

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

ОСТАННЄ

Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

Україна розраховує на інтеграцію своєї оборонної промисловості в європейський ОПК – Умєров

Проросійський лідер першого туру президентських виборів в Румунії хоче від України компенсації за переданий "Патріот" – ЗМІ

Президент Німеччини звинуватив Росію у поширенні історичної брехні, а США у зламі цінностей

З початку доби Сили оборони відбили 154 ворожих атак - Генштаб

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Сибіга і Кубілюс обговорили перспективи спільних оборонно-промислових проєктів з Україною в межах плану "ReArm Europe" - МЗС

Одного цивільного поранено внаслідок атаки дрона у Херсонській області

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Трамп про обрання Папою Лева XIV: це велика честь для нашої країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА