Економіка

07:41 18.01.2022

Десятка найбагатших людей світу стала вдвічі багатша за час пандемії

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Десятка найбагатших людей світу стала вдвічі багатша за час пандемії

Десять найбагатших людей світу збільшили свій добробут на $800 млрд за час пандемії коронавірусу, тоді як доходи 99% населення планети знизилися за цей період, свідчить доповідь благодійної організації Oxfam.

Добробут 10 найзаможніших людей у світі підвищився за останні два роки до $1,5 трлн із $700 млрд.

"Якби ці десять людей завтра втратили 99,999% своїх статків, вони все одно були б багатшими за 99% населення планети, - сказала виконавчий директор Oxfam Габріела Буше. - Зараз їхній добробут у шість разів вищий, ніж у 3,1 млрд найбідніших громадян".

Кожні 26 годин у світі з'являється один мільярдер, при цьому кожні чотири секунди від нерівності помирає одна людина, наголошують автори доповіді.

"Мільярдери чудово провели пандемію. Центробанки влили трильйони доларів на фінансові ринки для порятунку економіки, але значна частина цих коштів осіла у кишенях мільярдерів, що піднялися на хвилі буму фондового ринку", - сказала Буше.

У доповіді йдеться, що пандемія посилила нерівність у світі – включно з нерівністю між чоловіками та жінками, білим населенням та етнічними меншинами, розвиненими та економіками, що розвиваються.

Oxfam закликала уряди світу терміново обкласти додатковими податками мільярдерів та спрямувати отримані кошти на програми охорони здоров'я та соціального захисту, а також на заходи щодо запобігання змінам клімату та гендерному насильству. Організація виступила на підтримку зміни законодавства з метою викорінення расової та ґендерної дискримінації, а також для підтримки прав трудящих на створення профспілок і страйку. Зрештою, на думку Oxfam, багатим країнам слід поділитися з усім світом технологіями виробництва вакцин від коронавірусу.

"Немає жодної нестачі грошей. Ця брехня розкрилася, коли уряди направили $16 трлн на боротьбу з пандемією. Є лише брак сміливості та уяви, які потрібні для того, щоб вибратися зі смертельної окови крайнього неолібералізму, що не функціонує. Урядам варто прислухатися до рухів - до юних протестувальників проти зміни клімату, активістів Black Lives Matter, феміністів #NiUnaMenos, індійських фермерів та інших, які вимагають рівності та справедливості", - заявила Буше.

У своєму дослідженні Oxfam використала дані Credit Suisse Research Institute та Світового банку, а також цифри з рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

 

 

Теги: #доповідь #статки #світ #мільярдери
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