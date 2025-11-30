Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

Глава української переговорної групи секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про підсумки перемовин у Флориді.

"Доповів президенту України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною", - написав він у телеграмі.

Умєров зазначив, що "наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною".

За його словами, попереду продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/213