01.12.2025

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Українська делегація прибуде у Ірландію з доповіддю щодо перемовин з США у вівторок, 2 грудня, американці також хочуть поділитися своїм баченням з американською стороною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримуємо повністю фідбек від нашої делегації - вони приїдуть завтра в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми, в їхніх перемовинах. І так само я розумію, що і російська сторона отримує також відповідну реакцію від Сполучених Штатів", - сказав Зеленський під час пресконфренції у Парижі у понеділок.

Президент зазначив, що переговорні делегації України та США провели декілька сесій зустрічей у неділю та понеділок, і "план виглядає кращим".

Крім того, він зазначив, що делегації обговорювали питання щодо території 6,5 годин.

"Скажу відверто, питання територіальне - найскладніше. Питання грошей і відновлення - на мій погляд… без присутності європейських партнерів, які можуть акцептувати, складно, тому що гроші знаходяться в Європі…. І питання гарантій безпеки - дуже важливо конкретно від США, конкретно від Європи", - зауважив президент.

