Статки Цукерберга впали майже на $30 млрд за один день, гірше було лише в Маска

Статки співзасновника Facebook Марка Цукерберга скоротилися на $2,7 млрд за один день на тлі падіння акцій Meta Platforms (раніше Facebook) у четвер через погану звітність.

Поточні статки Цукерберга, якому належать 13% акцій Meta, оцінюються в $84,8 млрд, за даними Forbes. Американський підприємець уперше з літа 2015 року не входить до десятка найбагатших людей на планеті.

При цьому падіння статків Цукерберга наблизилося, але не побило рекорду одноденних втрат засновника Tesla Inc. Ілона Маска. Маск у листопаді минулого року оголосив про продаж 10% акцій Tesla, після чого його статки скоротилися на $35 млрд. Минулого тижня Маск збіднів іще на $25,8 млрд, повідомив Bloomberg.

Котирування акцій Meta впали на 26% за підсумками торгів у четвер. Капіталізація компанії скоротилася на $232,02 млрд, що стало максимальним падінням за одну сесію за всю історію торгів акціями американських компаній. Це сталося після того, як Meta відзвітувала про скорочення чистого прибутку на 8%, до $3,67 на акцію, що виявилося нижчим за очікування ринку на рівні $3,85 на акцію. Meta, до того ж, дала слабкий прогноз зростання виручки поточного кварталу й попередила, що її витрати через нову політику конфіденційності Apple можуть сягнути $10 млрд.