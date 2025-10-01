Інтерфакс-Україна
Події
11:52 01.10.2025

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState


Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти минулого місяця змогли захопити 259 кв. км, що на 44% менше територій, ніж у серпні, і найменше, починаючи з травня поточного року, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в перший день жовтня.

За місяць ворог зайняв 0,04% від усієї площі України і тепер під його сталим контролем перебуває 19.04% території країни.

Понад половина (53%) всіх захоплених противником територій прийшлася на новопавлівський напрямок на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. "Новопавлівський — головний проблемний відтинок. Де кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення", - відзначається в повідомленні проєкту.

При тому найбільша частка штурмових дій ворога (31%) прийшлася на покровський напрямок у Донецькій області, де ворог зміг зайняти лише 9% захопленої у вересні території. На новопавлівський напрямок прийшлося 16% штурмових дій ворога. "Покровський — оборона залишається надзвичайно ефективною… Натомість ціна кожного метра тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті — різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже немає", - відзначають у DeepState.

Більше ніж на покровському напрямку ворог зміг захопити територій на лиманському (північ Донецької, сусідні райони Луганської та Харківської областей) та куп’янському (Харківська область) напрямках. На них прийшлося 19% і 14% захоплених ворогом територій відповідно, 10% і 4% штурмових дій відповідно. "Куп’янський — став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває", - вказується в повідомленні.

На торецький напрямок припало 4% захоплених територій та 8% штурмових дій. На запорізький напрямок припало 2% захоплених територій та 2% штурмових дій. На сіверський напрямок припало 1% захоплених територій та 7% штурмових дій.

На краматорському та сумському напрямку ворог не просунувся, при цьому на них припало 3% та 5% штурмових дій відповідно.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 9,14 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася контролю в середньому щодоби на 6,75 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що було у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. На початку другого тижня вересня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з майже попередніми темпами - вони знизилися лише на 14% - та стабілізувалася.

Теги: #вересень #просування_ворога #зменшення #deepstate

