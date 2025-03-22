Запаси газу в ПСГ становлять 5,7 млрд куб. м, що нижче минулорічного показника на 31%, – ексміністерка енергетики

Загальний рівень запасів природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) наразі становить 5,7 млрд куб. м, що нижче аналогічного періоду 2024 року на 31%, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець у Facebook 21 березня.

За її даними, у вказаний показник запасів входять 4,1 млрд куб. м газу довготривалого зберігання з урахуванням його обсягів на тимчасово непідконтрольних територіях, ще 0,6 млрд куб. м активного газу довготривалого зберігання, який було переведено в категорію "буферний" газ, а також 0,05 млрд куб. м газу нерезидентів.

"За даними ОГТСУ (ТОВ "Оператор ГТС України" – ІФ-У) за останній тиждень чистий імпорт газу в Україну (без short-haul) зменшився на 22% відносно позаминулого тижня та склав 45 млн куб. м", - написала ексміністерка.

Добове споживання газу в Україні через тимчасове зниження температур на цьому тижні зросло до 80-90 млн куб. м/добу, що потребувало відбору з ПСГ до 42 млн куб. м/добу та імпорту до 7 млн куб. м/добу.

Водночас запаси природного газу в ПСГ Європи становлять 36,9 млрд куб. м з рівнем наповнення 34%.

"Це нижче середнього за останні 5 років на 24%, та нижче рівня минулого року на 43%, або на 27,0 млрд куб. м", - зазначила Буславець.

Спотові ціни на природний газ TTF (віртуальна торгова точка у Нідерландах, title transfer facility – ІФ-У) за останній тиждень коливались в діапазоні EUR 40,5-42,5/МВт*год, що обумовлено коливанням температур в Північно-Західній Європі, реакцією ринку на переговори України та США щодо припинення війни, та зменшенням чистих довгих позицій спекулятивними інвестфондами.

Як повідомлялося з посиланням на главу ОГТСУ Дмитра Липпу, Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд куб. м газу з квітня по жовтень 2025 року. При цьому із загального обсягу імпорту через Європу скраплений природний газ (СПГ) становитиме до половини, і якомога більша частина цього газу може надходити зі США.

Своєю чергою, як зазначила на минулому тижні Буславець, в сьогоднішніх цінах такий обсяг імпорту може коштувати більше $2 млрд, яких наразі немає у групи "Нафтогаз" після екстреного імпорту 0,6 млрд куб. м у лютому-березні та вичерпання кредитних коштів.

На її думку, наразі потрібно шукати додаткові рішення як в частині пошуку фінансування західними партнерами (підтримка МВФ, ЄС та гранти окремих країн, наприклад, Норвегії), так і в частині можливої трансформації розбалансованих сегментів ПСО (дефіцит) та комерційного сегменту (профіцит).