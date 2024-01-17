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13:12 17.01.2024

Жолнович: Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються через те, що Україна перестає бути центром уваги у світі

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Жолнович: Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються через те, що Україна перестає бути центром уваги у світі

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що обсяги гуманітарної допомоги для України зменшуються через те, що країна перестає бути трендом уваги в усьому світі.

"Загалом обсяги гуманітарної допомоги зменшуються, але очевидно, що це не через нашу систему, а в принципі через те, що, на жаль, Україна перестає бути трендом уваги в усьому світі", - сказала вона на пресконференції за результатами роботи Мінсоцполітики за 2023 рік у середу в Києві.

У зв'язку з чим, Жолнович наголосила, що владі необхідно працювати, щоб посилити увагу до країни.

"Тому ефективність і прозорість таких рішень, я думаю, буде одним із напрямів, того, що ми можемо показувати об'єктивно, що ми отримуємо та як роздаємо, і формувати нашу потребу для міжнародних партнерів, посилаючись на цифри, а не просто інтуїтивно", - підсумувала міністерка.

Як повідомлялося, у вересні Міністерство соціальної політики повідомило про зміну правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року. Зокрема, за допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", організації, які планують ввезти гумдопомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати й подати декларацію, яка шляхом інформаційного обміну направлятиметься на митницю.

У листопаді 2023 року Кабмін продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року.

13 грудня 2023 року Мінсоцполітики затвердило склад робочої групи щодо змін у сфері гуманітарної допомоги.

Теги: #гумдопомога #зменшення

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