Інтерфакс-Україна
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16:39 25.07.2025

Альянс країнських Організацій Громадянського Суспільства та Платформа гуманітарних неурядових українських організацій залучили близько EUR5,4 млрд для гумдопомоги в Україні

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Альянс країнських Організацій Громадянського Суспільства та Платформа гуманітарних неурядових українських організацій залучили близько EUR5,4 млрд для гумдопомоги в Україні

 Альянс Українських Організацій Громадянського Суспільства та Платформа гуманітарних НУО залучили близько EUR5,4 млрд для гуманітарного реагування в Україні з початку повномасштабного вторгнення, повідомила директорка Альянсу Міла Леонова.

"Спеціально до Ukraine Recovery Conference Альянс і платформа НУО проаналізували вплив неприбуткового сектору на вирішення гуманітарної кризи в Україні і за даними 112 членів наших спільнот для гуманітарного реагування було залучено EUR5,4 млрд з 2022 року. Це 69 мільйонів разів була надана допомога людям в абсолютно різних напрямках, для порятунку та стабілізації їх життя", - сказала вона на круглому столі "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Найбільший обсяг допомоги, за її словами, спрямовується у прифронтові регіони, однак підтримка надається й у інших постраждалих громадах. Залучені кошти використовуються не лише для оперативного реагування, але й для забезпечення спроможності команд, які працюють безпосередньо на місцях.

Водночас заступниця директора Гуманітарної платформи НУО в Україні Олександра Буглак зазначила, що однією з головних проблем для гуманітарних організацій сьогодні залишається скорочення фінансування, яке змушує переглядати підходи до розподілу ресурсів.

"Як представник великої спільноти гуманітарних організацій, хочу зазначити, що наразі одним із найбільших викликів є скорочення фінансування. Це змусило нас переглянути пріоритети та зосередити ресурси на окремих регіонах", - повідомила представниця гуманітарної організації.

Вона розповіла про План гуманітарних потреб і реагування, який знаходиться у відкритому доступі.

"У ньому чітко визначено, як саме ми визначаємо пріоритети. Україна залишається країною з найбільшою кількістю людей, які потребують гуманітарної допомоги. Відповідно, саме сюди спрямовується основна частина підтримки", - зазначила Буглак. 

Також Леонова наголосила на необхідності фокусуватися не лише на інституційних донорах, а й шукати внутрішні резерви всередині країни.

"Ми маємо зараз не тільки думати про донорів інституційних, а ми маємо думати про те, як ми всередині в Україні можемо мобілізувати внутрішні ресурси, як ми маємо працювати з нашими партнерами, такими як приватний сектор, як зміцнити між нами довіру. І точно так само - працювати з державою", - сказала вона.

Леонова підкреслила, що гуманітарне реагування по суті є тимчасовим, тому питання сталості залишається ключовим.

"Тут дуже важливо думати про сталість і про те, що не завжди ми будемо мати підтримку, а, можливо, нам потрібно щось зсередини також робити", - наголосила директорка Альянсу.

Теги: #інвестиції #гумдопомога

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