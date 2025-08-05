Інтерфакс-Україна
Економіка
07:32 05.08.2025

Кількість та обсяг операцій з гривневими, доларовими та євровими ОВДП в липні знизилась

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Кількість та обсяг операцій з гривневими, доларовими та євровими ОВДП в липні знизилась

Кількість угод із гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), опрацьованих Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), у липні зменшилась на 17,2% до червня - до 20,4 тис. за скороченням обсягу на 27,9% - до 52,1 млрд грн.

Згідно з інформацією на сайті РЦ, кількість ОВДП у доларах зменшилась на 30,7% - до 61 за спаданням обсягу на 40% - із $97,2 млн зі $58,5 млн.

Така ж ситуація з ОВДП у євро: кількість операцій з ними та їх обсяг зменшились з 28 на EUR18,2 млн у червні до 17 на EUR12,3 млн у липні.

Разом з тим, обсяг і кількість операцій з облігаціями іноземних емітентів зросла: у червня було зафіксовано 13 операцій на 2,57 млрд грн, а у липні 19 на 4,52 млрд, отже кількість операцій зросла на 46,2%, а обсяг - на 76%.

Кількість операцій з облігаціями українських емітентів, навпаки, зменшилась - з 3858 місяцем раніше до 3267 у липні (на 15,3%), водночас їхній обсяг зріс з 436,5 млн грн до 478 млн грн (на 9,6%).

Кількість угод з акціями українських емітентів зменшилась з 68 до 27, а їх обсяг скоротився з 9 млн грн до 4,68 млн грн. З акціями іноземних емітентів ситуація аналогічна: у липні РЦ зафіксував 10 операцій на 167,4 тис. грн, тоді як у червні таких було 49 на 897 тис. грн.

Як повідомив РЦ, кількість операцій із цінними паперами інститутів спільного інвестування (ICI) зменшилась на 9% - до 496, але обсяг зріс з червневих 398,8 млн грн до липневих 643,8 млн грн (61,4%).

Що стосується операцій з облігаціями зовнішніх держпозик, то в липні їх було опрацьовано 187 на 1,72 млрд грн, тоді як місяцем раніше таких операцій було 226 на 1,03 млрд грн.

Збільшились також кількість та обсяг операцій з деривативними контрактами - у липні їх зафіксовано 131 на 13,5 млрд грн, тоді як у червні їх було 107 на 11,2 млрд грн.

Станом на 1 серпня кількість унікальних інвесторів сягнула 211,16 тис.

 

Теги: #угоди #зменшення #фінанси

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