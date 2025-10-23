Кошта: ЄС оголошує – ми прагнемо задовольнити фінпотреби України на наступні 2 роки

Президент Європейської ради Антоніо Кошта анонсував намір ЄС задовольнити фінансові потреби України на наступні два роки.

Про це він оголосив на своїй сторінці у соцмережі Х за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло в Брюсселі у четвер.

"Сьогодні Європейська рада оголосила важливе повідомлення: ЄС прагне задовольнити нагальні фінансові потреби України протягом наступних двох років, включаючи підтримку її військових та оборонних зусиль. Росія повинна негайно припинити війну", - написав Кошта.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1981434901522940220