22:10 23.10.2025
Кошта: ЄС оголошує – ми прагнемо задовольнити фінпотреби України на наступні 2 роки
Президент Європейської ради Антоніо Кошта анонсував намір ЄС задовольнити фінансові потреби України на наступні два роки.
Про це він оголосив на своїй сторінці у соцмережі Х за результатами засідання Європейської ради, яке пройшло в Брюсселі у четвер.
"Сьогодні Європейська рада оголосила важливе повідомлення: ЄС прагне задовольнити нагальні фінансові потреби України протягом наступних двох років, включаючи підтримку її військових та оборонних зусиль. Росія повинна негайно припинити війну", - написав Кошта.
Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1981434901522940220