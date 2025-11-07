Інтерфакс-Україна
12:08 07.11.2025

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

На 2026 рік лише далекобійні спроможності України оцінюються у понад 35 мільярдів доларів, вся ж галузь може сягнути 60 млрд доларів.

Про це йшлося на зустрічі з журналістами у четвер секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна. Також на зустрічі, що була присвячена контрольованому експорту озброєння, був присутній т.в.о. голови Держекспортконтролю Олег Цільвік та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Як наголосив Камишін, це означає, що 2025 став роком масштабного розгортання виробництва далекобійних засобів ураження, а у 2026-му очікується подальше зростання обсягів.

Загалом український оборонно-промисловий комплекс сьогодні має спроможність близько 35 мільярдів доларів на рік. При цьому фінансування покриває максимум половину реального виробничого потенціалу української оборонки, зазначив радник президента.

Оскільки такий обсяг коштів Україна не зможе зібрати ані з бюджету, ані за рахунок допомоги партнерів, то "частина виробництва працюватиме на контрольований експорт до дружніх країн – це інструмент самофінансування".

Як наголосили журналістам, на експорт підуть передусім українські безпілотні системи – повітряні, наземні та морські.

Для цього, в тому числі, створюються спільні проєкти за "данською моделлю", Build in Ukraine, Build withUkraine.

