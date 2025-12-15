Переговори з США були конструктивними, до кінця дня сподіваємося вийти на домовленість, яка наблизить мир – Умєров

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни в Україні, назвав їх конструктивними та висловив сподівання на узгодження позицій за їх результатами до кінця поточного дня.

"Протягом останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та результативними, досягнуто реального прогресу. Ми сподіваємося, що вже до кінця дня вдасться вийти на домовленість, яка наблизить нас до миру", - написав Умєров в соцмережі Х в четвер.

Він зазначив, що американська команда на чолі з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером працює "надзвичайно конструктивно, допомагаючи Україні знайти шлях до мирної угоди, яка буде тривалою". "Українська команда щиро вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - наголосив Умєров.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Другий раунд пройшов у понеділок.

На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ також взяв участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі були присутні Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американського боку, крім Віткоффа та Кушнера, взяв участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".