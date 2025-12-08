Інтерфакс-Україна
Події
09:25 08.12.2025

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Секретар РНБО України Рустем Умєров в понеділок, 8 грудня, представить президенту України Володимиру Зеленському результати роботи української делегації в США.

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи", - написав Умєров в телеграм-каналі.

Теги: #умєров #інформація #зеленський

