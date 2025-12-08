Трамп вважає, що Росія згодна з його планом, а Зеленський з ним не ознайомився

Президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи перед пресою на урочистостях в Kennedy Center, що дещо розчарований відсутністю реакції на свої пропозиції з боку президента України Володимира Зеленського.

"Ми розмовляли з Путіним. Ми розмовляли з українськими лідерами, включно із Зеленським, з президентом Зеленським. І я мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Його люди в захваті від неї, але він має згоду Росії. Росія, знаєте, Росія, я думаю, воліла б мати всю країну (Україну – ІФ-У). Але Росія, я вважаю, згодна з цим, однак я не впевнений, що Зеленський згоден з цим. Його люди в захваті від цього, але він цього не читав", - відповів Трамп на запитання про подальші кроки в переговорах з Росією.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WwBzHksi9QE&t=1281s