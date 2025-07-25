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16:52 25.07.2025

Швейцарія не припиняє гуманітарну допомогу Україні попри глобальну тенденцію до зменшення гуманітарної допомоги у світі

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Швейцарія не припиняє гуманітарну допомогу Україні попри глобальну тенденцію до зменшення гуманітарної допомоги у світі

Швейцарія зберігає рівень свого залучення до допомоги Україні у сфері гуманітарного реагування, незважаючи на глобальну рецесію донорської підтримки у світі, повідомив керівник відділу гуманітарної допомоги в Україні Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва Серж Умов.

"Що стосується Швейцарії, я радий повідомити, що ми не скорочуємо наші гуманітарні зобов'язання. Наша допомога не така масштабна яку надавали США та надають інші європейські партнери. Але ми зберігаємо наше залучення щонайменше на наступні кілька років. Ми не плануємо скорочувати наші зусилля по гуманітарній допомозі Україні", - сказав Серж Умов під час круглого столу "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за словами представника Швейцарського агентства, нинішня криза відкриває можливості для переосмислення підходів до гуманітарного реагування.

"Нам потрібно буде, і ми вже це робимо, змінити деякі речі в наших підходах і способі нашого функціонування. Кожна криза також відкриває нові можливості", - додав він.

Одним із пріоритетних напрямів Умов назвав локалізацію гуманітарної допомоги та підтримку спроможності українських організацій.

Теги: #швейцарія #гумдопомога

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