НБУ проти загального репрофайлінгу портфелю ОВДП, але опрацьовує з Мінфіном можливість обміну інфляційних ОВДП

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) разом з Міністерством фінансів опрацьовують питання здійснення обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 2017 року випуску з прив'язкою до інфляції номінальною вартістю 145,2 млрд грн, які є у портфелі НБУ, на нові ОВДП, йдеться у матеріалах Бюджетного комітету.

"Але з такою ставкою, яка б забезпечила недопущення збитків для НБУ від здійснення такого правочину і водночас забезпечила б економію Мінфіна на купонних платежах, що виплачуватимуться на щорічній основі протягом строку обігу цінних паперів", – зазначили у комітеті із посиланням на лист Нацбанка від 30 жовтня цього року.

З урахуванням цього у законі про державний бюджет на 2026 рік передбачено нову статтю 19, якою надається право Мінфіну за рішенням Кабінету міністрів здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, погоджених із НБУ, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу та показників фінансування державного бюджету.

В той же час Нацбанк заперечив проти репрофайлінгу шляхом обміну всього свого портфелю ОВДП відповідно до пропозиції Бюджетних висновків, яка передбачала результатом такого репрофайлінгу щорічне погашення нових ОВДП рівномірними платежами до повного погашення у 2075 році.

НБУ зазначив, що на початок 2026 року номінальна вартість портфеля ОВДП у його власності очікується в сумі 664,5 млрд грн, отже за умови рівномірного погашення нових ОВДП протягом наступних 50 років сума такого щорічного погашення становитиме 13,3 млрд грн, а щорічне погашення наявного на сьогодні портфеля ОВДП у власності НБУ у 2026-2032 роках становитиме від 11 млрд до 12,3 млрд грн.

"Відтак НБУ не вбачає доцільності у найближчі п'ять років у здійсненні правочину на вказаних умовах через можливі негативні наслідки для НБУ (збитки та/або значне зменшення доходів НБУ), що призведуть до зменшення перерахування до державного бюджету частини прибутку НБУ до розподілу", – констатували у Бюджетному комітеті.

Як повідомлялося, уряд наприкінці травня 2017 року схвалив узгоджений з НБУ репрофайлінг належних йому ОВДП сумарним номінальним обсягом 377,9 млрд грн, який передбачав реструктуризацію цього боргу до 2047 року і рівномірне його погашення приблизно по 13 млрд грн на рік.

У жовтні, коли в портфелі НБУ перебували ОВДП на 361 млрд грн, рішення було переглянуто. Згідно з ним, обміну підлягали облігації на 219,6 млрд грн, тоді як умови обігу цінних паперів на суму близько 141 млрд грн залишилися без змін (середньозважена ставка за ними становила 12,3% річних).

В рамках боргової операції були випущені довгострокові ОВДП на 74,4 млрд грн і довгострокові інфляційні на 145,2 млрд грн. Термін обігу цінних паперів від семи років до 31 року. При цьому облігації погашатимуться єдиним платежем (10 травня або 10 листопада, в залежності від випуску).

Відсоткова ставка за облігаціями, які погашаються в період з 2025 по 2035 рік, зафіксована в межах 8,12-11,3% річних, залежно від випуску. Процентний дохід нараховується і виплачується раз на півроку.

Відсоткова ставка за облігаціями з терміном обігу з 2036 по 2047 рік встановлено на рівні 12-місячної інфляції, зафіксованим не раніше ніж за два місяці до дати виплати доходу, плюс 2,2% річних. Процентний дохід виплачується раз на рік.